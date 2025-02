Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: EPICAAAAAAA!!! Federica Brignone vince ancora, sontuosa la campionessa del mondo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37 Altro che fare calcoli, amministrare. Noi comuni mortali lo avremmo fatto. Ma non: non è nella sua indole. Lei scia solo perre. E’ scesa per battere Robinson e ribadire chi è la più forte in. E lo ha fatto con una dimostrazione di forza folgorante. Impressionante, a maggior ragione, dopo l’influenza che l’ha debilitata (aveva la febbremartedì).14.36 Sono 33 le vittorie in carriera in Coppa delper, 6 solo quest’anno (ma sono 7 contando anche i Mondiali). 15 di queste solo in(16 contando i Mondiali).14.35 La classifica di:1. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 3802. Sara Hector (Svezia) 3413.(Italia) 3004. Thea Louise Stjenersund (Norvegia) 2525.