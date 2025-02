Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Brignone dietro Robinson, fuori Gut-Behrami. Alle 13.30 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADELL’ULTIMA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA D10.0011.59 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento13.30 per la. A più tardi.11.58 Quattro le azzurre qualificate. Oltre a, abbiamo Goggia 13ma a 2.10, Bassino 14ma a 2.36, Zenere 20ma a 3.03.11.58 La classifica dopo la prima:1) Alice(Nuova Zelanda) 1’06?042) Federica(Italia) +0.193) Paula Moltzan (USA) +0.834) Sara Hector (Svezia) +1.035) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.076) Zrinka Ljutic (Croazia) +1.337) Britt Richardson (Canada) +1.588) Nina O’Brien (USA) +1.609) Lara Colturi (Albania) +1.6510) Camille Rast (Svizzera) +1.7611.57 Giorgia Collomb non è quella di inizio stagione, è proprio involuta.