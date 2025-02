Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Brignone deve limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELL’ULTIMA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 10.0010.02 Vincere una Coppa del Mondo generale, per noi italiani, è tradizionalmente durissima. Ce l’hanno fatta nella storia solo Gustavo Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba e Federica. La stagione è lunga, logorante, con tanti imprevisti che possono accadere. E purtroppo è accaduto a Federica, alle prese con i postumi di una brutta influenza.10.01 La gara odierna recupera uno dei due giganti cancellati a dicembre a Tremblant.10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primo dei due giganti di. Prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primofemminile alsulla pista Giovanni Alberto Agnelli, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-