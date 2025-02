Oasport.it - LIVE Italia-Galles, Nations League calcio femminile in DIRETTA: inizia a Monza un nuovo cammino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diin, sfida da vincere per la nazionale azzurra.La Nazionalena diritorna a giocare. Le calciatrici di Andrea Soncin sono pronte per la sfida contro ilvalida per la UEFA2025. Le azzurre quindi affronteranno ail, match a cui seguirà anche la partita con la Danimarca, pianificata per martedì 25 nella sfida di La Spezia.L’occasione sarà utile per continuare l’ottimo percorso di crescita già costruito negli scorsi mesi. Il CT per la partita ha chiamato a rapporto ben 29 calciatrici, presente la novità Beatrice Merlo, assente dal Mondiale 2023. In lista anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte, tutte che per un motivo o per un altro sono ancora reduci da un periodo abbastanza positivo.