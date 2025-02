Oasport.it - LIVE Italia-Galles 1-0, Nations League calcio femminile in DIRETTA: vittoria di misura, Bonansea firma la rete decisiva!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!20.12che vince e convince a tratti, tante occasioni ma poco cinismo sotto porta. Servirà maggiore precisione per le prossime sfide dell’, la prossima subito martedì alle 18.15 contro la Danimarca.94? Finisce la partita,1-0.92? Altri due minuti di recupero.90? Caruso di testa spreca una occasione clamorosa.88? Altra occasione per Piemonte, errore in fase di conclusione.86? Fuori Oliviero, dentro Serturini nell’.84? Cambiaghi stringe troppo con il destro, pallone fuori.82? Pronto l’ultimo cambio per l’.80? Piemonte di testa va vicina alla, pallone fuori di poco.78? Fuorie Cantore, dentro Merlo e Piemonte nell’