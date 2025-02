Oasport.it - LIVE Italia-Galles 1-0, Nations League calcio femminile in DIRETTA: Bonansea sfiora il gol!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Fuorie Cantore, dentro Merlo e Piemonte nell’.76? Oliviero sbaglia il tiro dalla distanza.74?che vuole il raddoppio.72? Giugliano manda alta da buona posizione.70? Pallonetto diche finisce fuori.68? Fuori Fishlock e Holland, dentro Griffiths e Joel nel.66? Scossa con i cambi, l’alzi i ritmi.64? Linari di testa non inquadra la porta da pochi passi.62? Dentro Cambiaghi e Dragoni, fuori Greggi e Girelli nell’.60?che spinge sulla fascia destra. Pronte ad entrare Cambiaghi e Dragoni.58? Si scaldano le giocatrici dell’.56? Woodham dalla distanza manda a lato.54? Pronti due nuovi cambi.52? Prova ad alzare il baricentro l’.50? Inizio di secondo tempo complicato per le azzurre.