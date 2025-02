Oasport.it - LIVE Italia-Galles 1-0, Nations League calcio femminile in DIRETTA: Bonansea sblocca subito la partita di testa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Goooooooooooool,segna con un colpo dia seguito di un corner,1-0.5? Destro di Caruso che spaventa il.3?che si prendeil comando del gioco.Inizia la!18.15 Tutto pronto per l’inizio della.18.12 Giocatrici in campo, inni nazionali in corso.18.07 Tra poco l’ingresso in campo delle due nazionali.18.03 Ilsi trova al trentesimo posto nel ranking FIFA.17.58 I tre precedenti si sono chiusi con tre sconfitte per ilcontro l’.17.53 Davanti quindi ci sarà Cristiana Girelli, ai lati Cantore e.17.48 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli,