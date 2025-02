Oasport.it - LIVE Italia-Galles 0-0, Nations League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte titolare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.07 Tra poco l’ingresso in campo delle due nazionali.18.03 Ilsi trova al trentesimo posto nel ranking FIFA.17.58 I tre precedenti si sono chiusi con tre sconfitte per ilcontro l’.17.53 Davanti quindi ci sarà Cristiana, ai lati Cantore e Bonansea.17.48 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore,, Bonansea. A disposizione: Durante, Baldi, Severini, Giacinti, Merlo, Beccari, Serturini, Dragoni, Boattin, Piemonte, Cambiaghi, Piga Ct Soncin(5-4-1): Clark; Roberts, Davies, Ladd, Evans, Woodham; Holland, James, Fishlock, Jones; Cain. O’Sullivan-Jones, Middleton-Patel, Green, Barton, Jones, Hughes, Estcourt, Joel, M. Griffiths, Powell, A.