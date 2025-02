Lite e addio | Lookman resta in Serie A

Leggi su Sportface.it

La tensione in casa Atalanta è esplosa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Club Brugge, costata l’eliminazione dalla Champions League. Il protagonista della vicenda è Ademola, autore di un gol ma anche del rigore fallito nel secondo tempo.L’episodio ha scatenato la dura reprimenda di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro infatti, che di certo non le manda a dire, ha attaccato pubblicamente l’attaccante nigeriano definendolo “uno dei peggiori rigoristi mai visti” e criticando apertamente la sua scelta di calciare dagli undici metri. I rigoristi designati erano De Ketelaere e Retegui e il tentativo diè stato visto come una decisione non concordata e un atto di insubordinazione gratuito.La risposta dell’ex Leicester non si è fatta però attendere, perché attraverso i suoi canali social,ha parlato di “dichiarazioni irrispettose”, spiegando di aver ricevuto il via libera dallo stesso De Ketelaere.