Iltempo.it - L'Italia si schiera con Kiev. La mossa di Meloni: “Negoziati possibili solo grazie alla resistenza”

Leggi su Iltempo.it

E' una linea fondata sull'equilibrio, quella che il governono sta costruendo riguardo al complicato dossier sulla tregua in Ucraina. E prende corpo anche dal doppio registro seguito dCasa Bianca, che vede il Presidente Donald Trump incline alle iperboli e non tenero verso il leader diVolodymyr Zelensky, mentre il Segretario di Stato Marco Rubio traccia una posizione che tiene dentro tutti gli interlocutori. Chiama dunquecalma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esterino Antonio Tajani (che con Rubio si è sentito negli ultimi giorni): «Serve sempre molto sangue freddo, molta prudenza, molta determinazione. Non farsi prendere dal panico», ha detto ieri a Radio 24, ribadendo la necessità di una compresenza di tutti gli interlocutori quando ientreranno nel vivo: «La trattativa, quando ci sarà, perché non è ancora iniziata, dovrà vedere seduti al tavolo gli Usa ma anche l'Ucraina e l'Unione europea.