L’ira di Israele sulle bare degli ostaggi | Il corpo restituito non è quello di Shiri Bibas Hamas ora ammette | Forse un errore

Una delle salme consegnate ieri danon è quella di Sihri, madre di Ariel and Kfir. I tre furono rapiti dal loro kibbutz il 7 ottobre 2023 quando la madre aveva 32 anni, e i bambini rispettivamente quattro anni e nove mesi. Ma, secondo le Idf, ildi donna consegnato non corrisponde adella 32enne, né adi alcunialtrirapiti dail 7 ottobre. A detta dell’istituto forense israeliano, l’esame del Dna non lascia dubbi. Confermata invece l’identità dei corpi dei due bimbi.accusa inoltredi aver «brutalmente assassinato» i trecirca «un mese dopo essere stati rapiti», rigettando la tesi del gruppo palestinese secondo cui sarebbe stato un raid israeliano a togliere la vita ai. Il padre dei bimbi, Yarden, è stato rilasciato il 1° febbraio.