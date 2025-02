L’Inter trova il Feyenoord | olandesi in crisi in Eredivisie Van Persie pronto per la panchina

Leggi su Sportface.it

Espiare le colpe dei cugini, fare tesoro di un sorteggio positivo che offre qualche motivo in più per credere veramente all’obiettivo più grande. Agli ottavi di finale di Champions League,di Simone Inzaghi sfiderà ilche ha eliminato il Milan al playoff. Sarebbe stato il terzo euroderby tra le migliori otto, dopo quelli sorteggiati tra Real Madrid e Atletico Madrid e tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Proprio dal confronto tra le tedesche uscirà la squadra che ai quarti di finale sfiderà una tra Inter e.Nella settimana del 4-5 marzo la formazione di Simone Inzaghi farà visita aglial De Kuip. Uno stadio caldo, caldissimo, ma non impenetrabile. Un gol segnato dopo 3 minuti da Igor Paixão, il leader della squadra, ha indirizzato la contesa, ma i rossoneri non hanno sfigurato a Rotterdam.