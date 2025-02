Agi.it - L'Inter pesca il Feyenoord in Champions. Evitato il derby romano in Europa League

Leggi su Agi.it

AGI - A Nyon si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di. L', unica italiana ancora in gara,il. Questi il quadro degli altri ottavi di finale dove spicca ilspagnolo e quello tedesco. Atletico Madrid - Real Madrid Bayern Leverkusen - Bayern Monaco Arsenal - Psv Liverpool - Psg Barcellona - BenficaDortmund-Lille Bruges-Aston VillaDall'urna di Nyon non esce il temutocapitolino in. La Lazio abbinata col Victoria Plzen mentre l'Athletic Bilbao affronterà la Roma agli ottavi che si disputeranno il 6 e il 13 marzo. I quarti di finale saranno in programma il 10 e 17 aprile, mentre le semifinali l'1 e 8 maggio. La finale si disputerà il 21 maggio proprio a Bilbao. Ecco gli altri abbinamenti: Manchester United-Real Sociedad; Tottenham-Az Alkmaar; Eintracht Francoforte-Ajax; Lione-Steaua Bucarest; Olympiacos- Bodo Glimt; Rangers-Fenerbahce