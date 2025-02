Inter-news.it - L’Inter pesca il Feyenoord agli ottavi, ecco il tabellone completo di Champions League

di finale di UEFAaffronterà il, che ai playoff ha eliminato il Milan nel doppio confronto. La squadra di Inzaghi affronterà l'andata in Olanda al de Kuip il 4-5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro l'11-12 marzo.ilanche delle sfide ai quarti di finale e semifinale.è stata sorteggiata nella parte destra di: la vincente della sfida con ilsfiderà la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si affronteranno. Nel caso in cuiaccederà ai quarti di finale, disputerà l'andata in trasferta e il ritorno a San Siro. Nelle prossime ore la UEFA annuncerà i calendari.SORTEGGIOFASE A ELIMINAZIONE DIRETTADI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)1 PSG-Liverpool2 Club Brugge-Aston Villa3 PSV-Arsenal4 Real Madrid-Atletico Madrid5 Borussia Dortmund-Lille6 Benfica-Barcellona7-Inter8 Bayern Monaco-Bayer LeverkusenQUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 22 Vincente ottavo di finale 4-Vincente ottavo di finale 33 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 84 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6In caso di passaggio del turnogiocherebbe contro la vincente tra Bayern Monaco-Leverkusen (andata in trasferta e ritorno a San Siro)SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)1 Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 12 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4In caso di passaggio del turnogiocherebbe contro la vincente tra Borussia Dortmund-Lille VS Benfica-Barcellona (andata in trasferta e ritorno a San Siro)FINALE Vincente SF1 – Vincente SF2Date deglidi finale, quarti e semifinali didi finale: 4/5 e 11/12 marzoQuarti di finale: 8/9 e 15/16 aprileSemifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggioFinale: 31 maggio (Monaco di Baviera)