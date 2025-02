Sport.quotidiano.net - L’Inter perde Sommer. Chance per Martinez nella fase più delicata

Adesso sì, che si capirà quanto ha avuto senso l’investimento da 15 milioni per un portiere di riserva. Per un mese, la porta delsarà difesa da Josep, il vice di Yann, da ieri ko a causa della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, come recita il comunicato del club nerazzurro. Alla base dell’infortunio, uno scontro fortuito in allenamento. Un mese di stop, la prima previsione, posto che sulle terapie per affrontare l’infortunio si sta riflettendo in queste ore. Da oggi al weekend del 15-16 marzo, quando ci sarà l’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, il coefficiente di difficoltà delle partite che attendonoè alto. Ci sono Genoa e Monza a San Siro, ma anche la Lazio nei quarti di Coppa Italia, le due gare degli ottavi di Champions League e gli scontri diretti entrambi fuori casa con Napoli e Atalanta.