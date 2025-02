Linkiesta.it - L’instabilità del nuovo mondo

Applicare la cosiddetta neutralità dell’osservatore di un esperimento scientifico in laboratorio alle cose della politica, e della politica internazionale, non è possibile. Le questioni ultime in gioco – pace e guerra, ordine e disordine, democrazia e autocrazia, diritti della persona – impongono a chiunque scriva di rispettare i fatti ma di non nascondere dietro a questi il senso della posta in gioco. L’anno che inizia ci consegna la conferma di alcune tendenze cui si aggiungono nuove incognite che è necessario introdurre nell’equazione del caos mondiale.Pechino prosegue imperturbabile la costruzione del proprio ruolo di prossimo egemone globale. L’ordine liberale non deve essere distrutto; basta avere la pazienza necessaria per sostituirsi ad esso. Sorretta dalla demografia, da un modello sociale ordinato e gerarchico, da un sistema politico che non ammette smagliature, la Cina da trenta anni raggiunge con sistematico anticipo le tappe di sviluppo strategico che si è data tramite la propria pianificazione.