L’inno alla fragilità di Lucio Corsi spopola su TikTok e conquista Chiara Ferragni | Volevo essere un duro? Anch’io

Leggi su Open.online

Anchesi scioglie di frontesincerità ediunè già un trend sulla piattaforma video a cui si sono unite decine di migliaia di persone. Alcuni dedicano il proprio post a problemi gravi e altri a piccole delusioni della vita. C’è chi ha paura dei piccioni e chi ripara peluche per lavoro. C’è chi piange al pensiero che i genitori un giorno non ci saranno più e chi aorgoglioso proprio non ce la fa. Tutti volevanoduri, ma si sono resi conto che non vogliono o non possono, compresa, che come tanti altri si lascia andare e manifesta le proprie vulnerabilità.e il trend diSono ormai 49mila i video sucreati con il sottofondo musicale del secondo classificato all’ultima edizione di Sanremo.