L’inflazione torna a salire a+15% a gennaio resta alto il prezzo del carrello della spesa

Quifinanza.it - L’inflazione torna a salire a+1,5% a gennaio, resta alto il prezzo del carrello della spesa

Leggi su Quifinanza.it

2025registra un lieve aumento, passando dall’1,3% di dicembre 2024 all’1,5%. Un incremento principalmente dovuto alla finespinta deflazionistica sui prezzi energetici, che segnano -0,7% rispetto al -2,8% del mese precedente, complice un forte rialzo dei prezzicomponente regolamentata (+27,5% rispetto al +12,7% di dicembre). Lo rivela l’Istat.Fermo ilConfermati quindi i dati provvisori di inizio mese; i prezzi dei beni alimentari rimangono complessivamente stabili in termini tendenziali (+1,9%), nonostante l’aumento dello 0,9% rispetto a dicembre, così come quellisotto-componente degli alimentari lavorati, che si fermano a +1,7%; invece gli alimentari non lavorati rallentano lievemente (da +2,3% a +2,2%). Più nel dettaglio, tra gli alimentari non lavorati, si segnala una decelerazione dei prezzi dei vegetali freschi o refrigerati, esclusi le patate (da +3,0% a +1,6%; +1,5% su dicembre), e, seppur in misura inferiore, di quellifrutta fresca o refrigerata (da +2,2% a +2,1%; +0,5% su dicembre).