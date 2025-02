Lanazione.it - L’incubo in casa, molosso azzanna neonato di 15 giorni: la corsa al Meyer, il trasferimento in sala operatoria

Firenze, 21 febbraio 2025 – Un vero e proprio incubo. È quanto avvenuto in un appartamento di via Franchetti, una traversa di via Baracca nel quartiere di Novoli. Undi appena 15è stato attaccato daldi famiglia, che lo ha morso alla testa. Il dramma si è materializzato intorno alle 13, quando il piccolo, circondato dai suoi cari, è stato improvvisamente aggredito dal cane, uno Staffordshire bull terrier, simile a un pitbull. Attimi di puro terrore hanno scosso la: il padre, un giovane di 24 anni, sarebbe rimasto ferito nel tentativo di fermare il cane e portato all’ospedale Careggi. Urla e panico. I familiari, sconvolti, hanno reagito con rapidità, cercando di tamponare le ferite del piccolo prima di correre all’ospedale pediatrico. Qui i medici hanno immediatamente disposto il ricovero in terapia intensiva e ilin