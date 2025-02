Dilei.it - Lina Sastri: “Eduardo ha segnato la mia vita. Malinconico? Speriamo nella terza stagione”

Leggi su Dilei.it

è la protagonista di Voce ‘e notte, lo spettacolo “essenziale” che sta avendo un grandissimo successo, tanto da fare sold out al Teatro Sannazzaro di Napoli all’inizio di febbraio.è una delle artiste italiane più complete e raffinate, che si sente perfettamente a suo agio sul palco così come davanti e dietro le telecamere. Ha interpretato grandi personaggi femminili della tradizione teatrale napoletana, come Filumena Marturano, ha lavorato con grandi registi, da Nanni Loy a Ferzan Ozpetek. Ed è amatissima dal grande pubblico televisivo per aver impersonato, tra i vari ruoli, la suocera di Vincenzonell’omonima serie Rai. Ma è davvero difficile riassumere in poche righe tutto quello che ha fatto, per questo è meglio lasciar parlare lei.Ci racconta del suo spettacolo Voce ‘e notte?È uno spettacolo essenziale, nudo, con solo pianoforte e voce.