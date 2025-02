Liam Payne archiviati l’amico argentino e due dipendenti dell’hotel dove morì il cantante | Non potevano evitare la caduta

Leggi su Open.online

Le autorità argentine hanno archiviato le accuse contro tre delle cinque persone indagate per omicidio colposo in seguito alla morte di, ex membro degli One Direction, precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires il 16 ottobre scorso. Le persone scagionate sono Rogelio «Noger» Nores, un imprenditorevicino all’artista; Gilda Martin, la managerè avvenuto l’incidente; ed Esteban Grossi, il responsabile della reception. I tre erano stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo dalla decisione del tribunale di primo grado. Incriminati un dipendentee un cameriereNores si è detto «contento che sia finalmente finita» e affermato che andrà presto nel Regno Unito «per poter dire addio al mio amico». I giudici della corte d’appello hanno invece confermato l’incriminazione per gli altri due imputati – Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, un dipendentee un cameriere – ritenuti dagli investigatori responsabili di aver aiutato ila procurarsi della cocaina.