L' espulsione contro il Feyenoord costa carissima a Theo Hernandez | ecco le estreme conseguenze

C'è modo e modo di uscire dalla Champions League e né Milan né Atalanta hanno scelto quello ideale. Di qua si raccolgono i cocci, di là volano gli stracci. La tensione evidentemente c'era già e l'addio alla grande competizione, come sempre, è una specie di salto del coperchio. Ora scorrono dubbi, domande, pensieri. Nel Milan ci si chiede se ha senso multareper il colpo di testa che èto partita e qualificazioneile, soprattutto, se e come convivere con lui fino a fine stagione. Nell'Atalanta ci si interroga sul senso profondo del botta e risposta tra Gasperini e Lookman e si inizia a immaginare come potrebbe essere il futuro senza l'uno, l'altro o tutti e due. Sono casi diversi ma ugualmente delicati perché toccano alcuni perni di questi cicli vincenti e suggeriscono, forse, che siamo giunti all'inizio della fine.