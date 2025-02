Lesioni del legamento di grado 2 – Azioni mediche che preoccupano l’aggiornamento dell’infortunio del Tottenham

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:L’esperto di infortuni Dr. Rajpal Brar ha fornito un aggiornamento sull’attaccante delDominic Solanke, che rimane messo da parte con un infortunio al ginocchio.Solanke, una delle firme estive del Marquee del, arrivò da Bournemouth con un accordo da 65 milioni di sterline. Da quando si è unito, ha contribuito in modo significativo, segnando 11 gol e fornendo sei assist in 29 presenze in tutte le competizioni.Tuttavia, la sua stagione è stata interrotta da un infortunio al ginocchio subito durante la sconfitta per 3-2 di Spurs contro Everton a gennaio. L’infortunio lo ha già costretto a perdere 11 partite e la sua data di ritorno è stata spinta ulteriormente.di esperti di infortunio preoccupantesu Dominic SolankeRapporti iniziali hanno suggerito che Solanke sarebbe tornato in azione a metà febbraio, ma il Dr.