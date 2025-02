.com - L’erede, recensione: un terribile segreto famigliare al centro del nuovo bel thriller di Xavier Legrand

La nostrade, secondo film del regista francese(L’affido) con Marc-André Grondin e Yves Jacques: unfamiliare che, al netto di qualche incertezza, rimane teso e solido fino al finale devastanteDopo la presentazione al Rendez-Vous Festival 2024 arriva in sala, opera seconda del francese(già regista di quell’ottimo esordio che era L’affido) con protagonisti Marc-André Grondin e Yves Jacques. Undrammatico sulla famiglia e il suo retaggio, sul peso tossico del patriarcato ma anche su certi fantasmi del proprio passato che non vogliono saperne di essere scacciati, che si sviluppa con il passo giusto nonostante qualche incertezza di scrittura fino ad un finale di grande potenza. Grande tensione e grande solidità drammaturgica per una seconda prova decisamente all’altezza della prima.