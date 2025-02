Noinotizie.it - Leonardo, stabilimento di Grottaglie: sciopero Oggi

Leggi su Noinotizie.it

Proclamato dai sindacati Fiom, Fim e Uilm, lodi otto ore dei lavoratoridi(e dell’indotto) si inserisce nell’agitazione territoriale per i rinnovi contrattuali. È in corso dalle 4 e si svolge anche in concomitanza con una seduta monotematica del consiglio comunale. I lavoratori chiedono chiarezza sul piano industriale. “In questo modo non si può più andare avanti”, dice Luigi Bennardi, coordinatore Rsu Uilm dell’indotto. L'articolodi proviene da Noi Notizie..