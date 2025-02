Ilgiorno.it - Leonardo Manera a teatro per la squadra del figlio: “Il mio luogo del cuore era Villa Fiorita, lì trovavo l’ispirazione per gli show”

Brugherio (Monza e Brianza) – L’arte diventa solidarietà a favore dello sport di quartiere. Appuntamento martedì 25 alSan Giuseppe di Brugherio, alle 21, con, con lo spettacolo “Homo modernus“. Ha vissuto 15 anni a Brugherioe il ricavato dello spettacolo verrà devoluto al CGB (Circolo giovanile brugherese), la polisportiva in cui gioca a calcio ilBeniamino. In “Homo modernus“descrive la giornata tipo di ciascuno di noi, dalla colazione alla cena, mangiando alimenti sanissimi, ma forse poco appetitosi, nell’illusione di consumare il cibo ideale. Poi racconta la raccolta differenziata, sentendoci in colpa se non abbiamo messo ogni cosa nel sacco giusto. E ancora i figli da accompagnare a scuola e in ogni attività quotidiana. Figli impegnatissimi, più degli adulti, per non lasciare loro nemmeno un minuto libero per pensare.