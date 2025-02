Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio pronto alle riprese del nuovo film di Damien Chazelle: il biopic sullo stuntman Evel Knievel

Leggi su Movieplayer.it

Lesarebbero più vicine del previsto per ildi, che dovrà far dimenticare il flop di Babylon Lo scorso dicembre era emersa la notizia cheavrebbe diretto unKniconcome protagonista. Ebbene, non solo ilverrà realizzato, ma ledovrebbero prendere il via molto prima del previsto. Matt Belloni di Puck ha affermato, infatti, che le trattative consi sono praticamente concluse e che ildovrebbe essere girato già quest'estate. William Monahan (The Departed) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura, ma l'ultima versione è stata rimaneggiata da Terence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano) con una revisione effettuata dallo stesso. .