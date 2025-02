Lanazione.it - Leonardo cresce ancora: "I paesi dell’Unione europea investano di più nella difesa"

Leggi su Lanazione.it

ROMA "I risultati preliminari del 2024 dimostrano la solidità didal punto di vista economicofinanziario e industriale. Questo ci consente di ridurre ulteriormente l’indebitamento netto di gruppo, pur in presenza di un dividendo raddoppiato. Tutto ciò consente adi giocare sempre più un ruolo da player di riferimento nello scenario globale dell’industria dell’aerospazioe sicurezza, con una capacitànte di catalizzazione di nuove alleanze e di presenza nei programmi di rilevanza strategica a livello globale". è decisamente un quadro roseo, quello tracciato dal ceo di, Roberto Cingolani, in occasione della presentazione dei risultati preliminari 2024.ha chiuso l’ultimo anno con ricavi pari a 17,8 miliardi di euro, in crescita del 16,2% rispetto ai 15,291 miliardi conseguiti nel 2023 con un incremento in quasi tutti i settori di business, per effetto del miglioramento costante della capacità di esecuzione del portafoglio ordini e del percorso di efficientamento della catena di fornitura.