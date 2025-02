Nerdpool.it - Lenovo Legion Go S arriva in Italia: caratteristiche, immagini e prezzi ufficiali

A seguito della presentazione ufficiale al CES 2025 di Los Angeles,ha annunciato la disponibilità indella nuova console portatileGo S. Questo dispositivo, progettato per gli appassionati di gaming in mobilità, offre prestazioni elevate e un design ergonomico.principali diGo SDisplay: Touchscreen PureSight da 8 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200), formato 16:10 e frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendofluide e dettagliate.Processore: Equipaggiato con l’esclusivo AMD Ryzen Z2 Go, sviluppato appositamente per, che assicura potenza e reattività durante le sessioni di gioco più intense.Memoria: Disponibile in due configurazioni: 16 GB di RAM LPDDR5X a 7500 MHz con 512 GB di storage interno, oppure 32 GB di RAM con 1 TB di storage, per soddisfare diverse esigenze di archiviazione e multitasking.