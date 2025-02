Ilrestodelcarlino.it - Lella Costa e Vacis aggiornano il loro Otello

Nuovo appuntamento di rilievo questa domenica, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, serata in cui andrà in scena lo spettacolo ‘-Di precise parole si vive’ cone Gabriele, una rilettura della tragedia classica, che tocca temi di grandissima attualità. La scenofonia è affidata a Roberto Tarasco, scene di Lucio Diana, con la regia di Gabriele, produzione Teatro Carcano e distribuzione Mismaonda. "riportano in scena dopo 24 anni il– precisano i curatori – preservando intatta la sostanza narrativa di Shakespeare, ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità richiedeva un aggiornamento. La trama folgorante spiega la necessità di continuare a raccontare una storia che potrebbe sembrare una notizia di cronaca del giorno d’oggi: un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole.