Legnano, spacciatore ventenne si scaglia contro i poliziotti e tenta di accoltellarli per sfuggire all’arresto

(Milano), 21 febbraio 2025 – Alla vista deinon ha esitato arsidi loro ere di. A finire in manette un maghrebino di vent’anni, fermato per unllo dalla Volante del commissariato di via Gilardelli, durante un servizio di pattugliamento del territorio per contrastare lo spaccio di droga nella Città del Carroccio. Il giovane, risultato irregolare sul territorio nazionale, armato di coltello non ha esitato sentendosi braccato di provare a sferrare dei fendentigli agenti. Che alla fine sono riusciti comunque a bloccarlo senza rimanere per fortuna feriti. Portato negli uffici del commissariato prima del trasferimento nel carcere di Busto Arsizio su disposizione del magistrato, dagli archivi telematici sono emersi tutti i precedenti “presenti" sulle spalle del marocchino.