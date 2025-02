Ilgiorno.it - Legnano, resta chiuso nel parking e per uscire forza il cancello: denunciato

, 21 febbraio 2025 – Era rimastonel parcheggio e avevato ildanneggiandolo: è stato rintracciato e. Nell’ambito delle attività di antidegrado e strategie per la sicurezza messe in campo dall’amministrazione comunale, la Polizia locale, grazie all’ausilio degli impianti di videosorveglianza, ha infatti identificato il responsabile delleture aldel parcheggio Metropark di piazza Butti, a pochi passi dalla stazione, avvenute qualche giorno fa. La persona, arrivata a recuperare l’auto dopo l’orario di chiusura, aveva fatto saltare i lucchetti della catena posta alper poterdal parcheggio. Il responsabile è statoa piede libero con l’accusa di danneggiamento. Per evitare il ripetersi di queste situazioni la Polizia locale sta provvedendo ad affiggere nell’area del parcheggio alcune locandine che ricordano gli orari di apertura.