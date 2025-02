Ilgiorno.it - Legnano, lavoratori metalmeccanici in presidio davanti alla sede di Confindustria: cosa chiedono

(Milano) – Via XX Settembre chiusa al traffico venerdì mattina per ildeiimpegnati nelle trattative per il rinnovo del contratto: un centinaio disi sono ritrovati con i rappresentanti sindacali di fronte all’ingresso delladiAlto Milanese. “Siamo qui sotto ladiAlto Milanese perché stiamo scioperando per il rinnovo del contratto. Chiediamo che le controparti riaprano il tavolo a livello nazionale – spiega Antonio Del Duca, Segretario Generale Fiom Cgil Ticino Olona -: vogliamo più salario, meno orario, più sicurezza sul posto di lavoro e meno precarietà. È il momento diorsi al tavolo e riaprire la discussione”.