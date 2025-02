Ilfattoquotidiano.it - L’economia delle tasse: un libro spiega perché in Italia sono inique e qual è la ricetta per battere l’evasione (che esiste fin dai Sumeri)

Davvero la flat tax “si autofinanzia“? Aumentare l’imposta sulle successioni, che oggi inè da paradiso fiscale, equivarrebbe a tassare due volte chi trasmette il patrimonio oltre ad affossare la crescita? I condoniuna soluzione indolore per raccogliere gettito? E, al nettovecchie promesse elettorali, alzare le accise sul diesel per riallinearle a quelle sulla benzina come intende fare il governo è una buona scelta? La risposta a tutte e quattro le domande intorno a cui i partiti si accapigliano è no,Alessandro Santoro nel nuovo– Cosae come dovrebbero cambiare (il Mulino, 2025). La materia fiscale è delicata e esposta alla tifoseria politica, ma leggere ogni misura solo con le lentipreferenze elettorali rischia di far perdere di vista i fondamentali.