Lecce-Udinese Streaming Gratis | l’anticipo di Serie A in diretta Live

La 26ª giornata diA sta per prendere il via e ad aprire le danze saranno, in una sfida che non può più essere considerato uno scontro diretto per la salvezza. Alle ore 20:45, le due squadre si daranno battaglia al Via del Mare, con l’attenta direzione di gara dell’arbitro Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo. Ilsi trova ancora in una terra di mezzo: gli uomini di Giampaolo, a 25 punti, si ritrovano al 15° posto in classifica a +5 dal Parma che. attualmente occupa uno dei posti della zona retrocessione. I giallorossi, dopo la batosta presa contro l’Inter a fine gennaio sono riusciti a portare a casa punti utili, battendo i ducali e pareggiando a reti bianche sia con il Bologna che con il Monza. L’, invece, continua la striscia positiva e ormai la salvezza in questa stagione diA sembra cosa certa.