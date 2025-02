Internews24.com - Lecce Udinese, incredibile al Via del Mare: Lucca litiga con i propri compagni per calciare il rigore, segna e viene sostituito! – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneal Via delcon iperil. Ecco cos’è successoHa dell’quanto è accaduto nel corso del primo tempo di. Intorno alla mezz’ora l’arbitro ha asto un calcio dia favore dei friulani dal quale ne è scaturita una scena per nulla bella da vedere.si è preso il pallone tra le mani, con l’intenzione dilui ilnonostante la richiesta esplicita dell’allenatore Runjaic di farlo battere al rigorista designato, che in quell’occasione era Thauvin. Lo stesso Thauvin, insieme ad altri calciatori come Bijol, Solet, Karlstrom e l’ex Inter Sanchez si sono avvicinati alo compagno di squadra, anche con modi duri, per intimarlo di lasciare il pallone.