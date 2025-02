Quotidianodipuglia.it - Lecce-Udinese diretta: i friulani vincono con un rigore dubbio

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Per allungare, per mettere ancora più distanza con la zona rossa e magari svoltare, una volta per tutte.vale un pezzo di salvezza per Marco Giampaolo. In un Via del Mare quasi.