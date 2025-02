Internews24.com - Lecce Udinese 0-1, i friulani si impongono col tanto discusso Lucca: la classifica aggiornata in Serie A. Ecco cosa cambia per l’Inter

di Redazione0-1, isicol: lainA in questo 26° turno di campionatoFinisce qui, la sfida del Via del Mare se l'aggiudicano i. Risultato finale di 0 ad 1: a decidere la partita è la rete parecchio discussa di Lorenzo. Il centravanti dei bianconeri ha voluto battere il calcio di rigore non rispettando le indicazioni date dal tecnico Runjaic il quale, dopo averlo visto litigare con gran parte dei propri compagni di squadra ed essere ammonito dall'arbitro, ha deciso di toglierlo dal campo subito dopo il rigore trasformato.comelainA nel corso di questo 26° turno di campionato.Napoli 56 (25)Inter 54 (25)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)Juventus 46 (25)Fiorentina 42 (25)Bologna 41 (24)Milan 41 (24)Roma 37 (25)36 (26)Genoa 30 (25)Torino 28 (25)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)25 (26)Verona 23 (25)Empoli 21 (25)Parma 20 (25)Venezia 16 (25)Monza 14 (25)