Sport.quotidiano.net - Lecce-Udinese 0-1, decide il rigore (della discordia) di Lucca

, 21 febbraio 2025 - Al Via del Mare nel primo tempo succede poco, ma quel 'poco' influenza di fatto tutta la partita.non confezionano molte occasioni da gol, ma un contatto piuttosto dubbio tra Lovric e Jean porta l'arbitro Bonacina, dopo on field review, ad assegnare unpiuttosto discusso. Sul dischetto va, ma prima di farlo si ritrova l'ira di tutti i suoi compagni, con Thauvin, il rigorista designato, a capitanare l'elenco degli scontenti. Alla fine vince la linea del numero 17, che realizza anche il penalty ma poi si ritrova a festeggiare da poco prima di essere addirittura sostituito da un furibondo Runjaic. Seppur tinto di pathos, è di fatto il colpo che significa per i friulani la seconda vittoria di fila e, a fari spenti, l'inserimento alle spalle del treno buono per l'Europa, mentre i salentini frenano ancora non senza contestare anche nel secondo tempo l'arbitraggio di Bonacina, reo a detta del Via del Mare anche di aver risparmiato il secondo giallo a Payero.