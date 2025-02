Iodonna.it - «Leader straordinarie che stanno lavorando per un mondo migliore e più equo», spiega la rivista. Che ha scelto star, attiviste ma anche donne comuni

Time ha pubblicato la lista delledell’anno 2025. Una lista dicheper une più», si legge su sito del. Che hato come è stata realizzata la lista e perché sono state scelte proprio queste. Si tratta di personaggi che vengono da mondi diversi: da Nicole Kidman a Gisèle Pelicot. Ma tutte, a modo loro,lasciando un segno. Gisèle Pelicot dopo la sentenza: «Processo mi ha messo a dura prova, penso a vittime non riconosciute» X Leggi› Nicole Kidman protagonista di “Babygirl”: «L’importante è superare i propri limiti» › Il coraggio di Gisèle Pélicot: per il marito che l’ha fatta violentare per 10 anni, processo a porte aperte Da Nicole Kidman a Gisèle Pelicot: chi sono ledell’anno 2025 secondo TimeNella lista di quest’anno ci sono Fatou Baldeh, l’attivista che vuole fermare le mutilazioni genitali femminili, l’ambientalista Purnima Devi Barman, la cestista A’ja Wilson e la ginnasta Jordan Chiles.