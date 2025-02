Ilgiorno.it - Le vittime di violenze fantasma tra le mura di casa: anziani e fragili sono bersagli facili

Brescia, 21 febbraio 2025 – Una violenza che non ha numeri, leggi dedicate, protocolli per permettere un intervento coordinato. È la violenza contro adulti e, fenomeno sempre più diffuso ma che resta nascosto tra ledi, difficile da intercettare perché si nasconde sotto la veste della violenza psicologica ed economica, ma anche perché chi la subisce vive la condizione di non autosufficienza come un peso, al punto da pensare di “meritare“ insulti, comportamenti trascuranti o maltrattamenti fisici. A portare alla luce un mondo complesso, rimasto nascosto, è la ricerca “Violenza contro adulti enei territori bresciani: come la affrontano i servizi sociali“, promossa dal Centro di Ricerca Relational Social Work dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (la sede di Brescia ha finanziato il lavoro).