Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 21 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212025 Ariete Leparlano il linguaggio del successo nel lavoro, nella professione, nelle finanze. C'è solo il pericolo di confusione, troppi pensieri, troppi progetti affollano la vostra mente. Vivete in uno stato di eccitazione, tutto vi interessa, tutto vi affascina, non avete paura del nuovo. Infatti, il vostro futuro è lassù, sulle alte montagne dove regna Venere, cominciate la scalata. Potete contare sulla Luna in Sagittario che apre davanti ai vostri occhi increduli possibilità mai viste. Toro Un successo annunciato. È possibile ricevere risposte alle domande inoltrate tempo addietro, ottenere scatti immediati nel lavoro e affari.