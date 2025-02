Le scuse non bastano | Theo Hernandez ceduto c’è già il sostituto

Leggi su Sportface.it

Piove sul bagnato in casa Milan: dopo l’eliminazione in Champions League, i tifosi temono l’addio di. In bilico il suo rinnovo.Il 18 febbraio San Siro ha ospitato il ritorno dei playoff per accedere agli ottavi di Champions League. Dopo la sconfitta in trasferta a Rotterdam, segnata dalla rete di Paixão, il Milan tenta l’impresa in casa, dove passa in vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie al gol dell’ex Feyenoord, Santiago Gimenez.Ma i rossoneri non sono abbastanza cinici da chiudere il match e strappare il pass per gli ottavi di finale. La stangata definitiva arriva alla ripresa del secondo tempo, esattamente al minuto 51, quando, già ammonito dall’arbitro Marciniak per un fallo ai danni di Moussa, riceve il secondo giallo per un’evidente simulazione in area di rigore.