Le ricette per i più piccini. Spazio ai baby menu 4.0

Sono tante le novità di Tirreno C.T. e Balnearia. Tra i vari focus, per la prima volta troveràun appuntamento interamente dedicato alla cucina rivolta ai più piccoli. Dopo il taglio del nastro, tra gli appuntamenti del primo giorno, i cuochi presenti in fiera daranno vita a momenti di riflessione sulle necessità alimentari dei bambini, con dimostrazioni in cucina su piatti sani e di qualità e una tavola rotonda di confronto dal titolo ‘menù 4.0: un problema o un’opportunità?’. L’idea nasce dal protocollo Slurp Kids, che ha l’obiettivo di trasformare la ristorazione rivolta al target familiare, elevandola da esempio scadente di alimentazione a modello virtuoso. "Sui bambini bisogna fare un salto di qualità - spiega il patròn della manifestazione Paolo Caldana - e capire che è un settore importante, in cui la nutrizione gioca un ruolo fondamentale.