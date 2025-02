Uominiedonnenews.it - Le Onde Del Passato, Seconda Puntata: Luca In Pericolo Di Vita!

Ledelrischia ladurante il recupero dello yacht di Zan. Anna e Tamara rimangono delle sospettate e l’ispettore è affascinato soprattutto dall’oscurodi Anna!Ledelprosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà l’ispettore. Infatti quest’ultimo metterà la suaa rischio, mentre proseguiranno le indagini sull’omicidio di Marco, anche se non ci saranno grandi risultati. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Nel 2004, Anna e Tamara sono due amiche inseparabili che condividono la passione per la musica e formano un duo musicale di successo. Una serata, però, finisce nel peggiore dei modi quando le due amiche subiscono abusi.