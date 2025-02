Davidemaggio.it - Le Onde del Passato: anticipazioni terza puntata di venerdì 28 febbraio 2025

© US MediasetLe sei prime serate de Ledel, dirette da Giulio Manfredonia per RTI – Banijay Studios Italy e tratte dal romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconteranno un’indagine di omicidio che riapre un vecchio e mai risolto caso di stupro di gruppo. A seguire tutte le, aggiornate diin.Ledeldi28Minacce per Anna1×03: Michela, la moglie di Bonnard che ha fatto perdere le sue tracce da anni, sembra avere avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette a dura prova i sentimenti che legano Anna a Luca: ma la verità è ancora più drammatica di quanto Luca possa immaginare. La scoperta di un archivio segreto e di una collana misteriosa aprono nuovi spiragli su una vicenda sempre più oscura, dove forse ha avuto un ruolo attivo anche qualcuno molto vicino al B&B Le sirene.