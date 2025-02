Piperspettacoloitaliano.it - Le Onde del Passato anticipazioni terza puntata del 28 febbraio 2025, trama episodio 3

Siamo arrivati alladella fiction Ledel. Buon riscontro all’esordio per la serie tv di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. Ma cosa succederà nell’3 ? Ecco ledelladi Ledelin onda il 28.Ledeldi venerdì 28L’ispettore Bonnard indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegare Anna e Tamara allo yacht di Zan. L’enigmatico pittore Giovanni sembra custodire delle verità suldi Anna, ma un improvviso incidente gli impedisce di rivelare ciò che sa. Anna si confronta con Luca ma non riesce ad aprirsi completamente sul segreto che Tamara custodisce, non riuscendo a fidarsi completamente di lui.