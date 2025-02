Ilrestodelcarlino.it - Le novità nella raccolta dei rifiuti. Petrini: "Solo piccole modifiche"

La società ‘Rieco’ che ha vinto il nuovo appalto per la gestione edeisul territorio di Montegiorgio, sta avviando una serie di cambiamenti per rendere le attività più funzionali. Dal 1 aprile il servizio entrerà in funzione a pieno regime e per questo motivo, l’Amministrazione ha organizzato alcuni incontri con la popolazione per informare i residenti sulle. "Non ci saranno stravolgimento – spiega Alan, vice sindaco con delega all’ambiente – ma qualche piccola modifica. L’obiettivo e quello realizzare insieme alla nuova ditta un servizio efficiente e funzionale, ora siamo in un momento di transizione, il tempo di abituarci ai nuovi metodi, ma una volta che l’attività sarà entrata a regime, sarà tutto più semplice. Alcuneil conferimento dei sacchetti per ladifferenziata porta a porta che si potrà faredalle 22 alle 2 del mattino.