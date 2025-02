Fanpage.it - Le fotografie più belle dell’Underwater Photographer of the Year: la bellezza aliena del mondo marino

Il concorso Underwaterof the2025 ha premiato le migliorisottomarine. Per questa 60esima edizione i vincitori arrivano da 28 Paesi. A trionfare è stato uno spagnolo con l'incredibile scatto di una mamma megattera che accompagna il cucciolo in superficie per il suo primo respiro.