Le ferite le tracce di sangue le analisi sul pitbull | tutti i punti oscuri sulla morte della piccola ad Acerra Il padre | Voglio riparlare col giudice

compatibili con i morsi di un cane sul volto, mentre sul collo solo contusioni. È il risultato dell’autopsia di cinque ore svolta sul corpo di Giulia, la bimba di nove mesi morta lo scorso 15 febbraio addopo essere stata aggredita daldi famiglia. Ed è un risultato che, almeno al momento, non dirada nessun dubbio. Per gli inquirenti, che sullo stato delle indagini mantengono il riserbo più assoluto, sarebbe complicato intrecciare i dati e gli elementi raccolti con il racconto delVincenzo Loffredo, indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane di 25 chili. A ciò si aggiunge la difficoltà a reperireorganiche sul volto dell’animale, probabilmente lavate via bevendo dalla ciotola. Complica le indagini pure la cancellazione delle macchie diprima del secondo sopralluogo del medico legale, ripulite dai familiarivittima.